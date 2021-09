ЄС днями схвалить продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму, – журналіст

Посли Євросоюзу можуть схвалити продовження персональних санкцій щодо Росії через окупацію Криму вже у середу, 8 вересня. Їхня тривалість – 6 місяців.

Кореспондент Рікард Йозвяк повідомив, що заборона на в'їзд та заморожування активів поширюватиметься на 177 людей та 44 юридичних осіб. Їх вважають причетними до порушення територіальної цілісності України.

Посли ЄС дадуть "зелене світло", щоб продовжити на 6 місяців заборону на в'їзд та заморожування активів для 177 людей та 44 юридичних осіб,

– наголосив Йозвяк.

Чубаров про санкції

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що окупанти у Криму продовжили серію репресій. Зокрема, арештувавши 5 кримських татар. Серед них – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Через начебто "диверсії" йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це – реакція Росії на старт роботи Кримської платформи.

За словами Чубарова, тільки жорсткі санкції допоможуть звільнити цих людей.

Чубаров також наголосив, що "Путін хоче вирішити одне з тих завдань, яке не зміг до кінця вирішити Сталін і радянська система".

Публікація Рікарда Йозвяка:

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea