Чубаров розповів про свою зустріч з головою Сенату Чехії Мілошем Вистрчілем. Чеський політик назвав ситуацію з кримськими татарами у Криму геноцидом.

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Путін хоче вирішити завдання, яке почав Сталін

Чубаров зауважив, що Вистрчіл "вловив головне, що відбувається у Криму".

Путін хоче вирішити одне з тих завдань, яке не зміг до кінця вирішити Сталін і радянська система. Їм здавалося, що 1944 року вони остаточно вичистили Крим від його корінного народу. Але через майже пів століття ми повернулися з дуже великими втратами,

– розповів Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що до окупації півострова там проживали 300 тисяч татар, проте 30 тисяч з них були змушені виїхати.

У Києві відбувся саміт Кримської платформи

Зазначимо, що напередодні Дня Незалежності у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. У столиці зібрались понад 40 представників інших країн та міжнародних організацій. Вони підписали підсумкову декларацію, в якій засуджено окупацію півострова.

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У Росії гостро відреагували на проведення заходу, яких назвали "недружнім" та "русофобським". Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що проведення саміту вже стало перемогою України.