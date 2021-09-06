ЕС на днях одобрит продление санкций против России за оккупацию Крыма, – журналист

6 сентября 2021 , 17:30
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твитер Рикарда Йозвяка

Послы Евросоюза могут одобрить продление персональных санкций в отношении России из-за оккупации Крыма уже в среду, 8 сентября. Их продолжительность – 6 месяцев.

Корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что запрет на въезд и замораживание активов будет распространяться на 177 человек и 44 юридических лица. Их считают причастными к нарушению территориальной целостности Украины.

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Послы ЕС дадут "зеленый свет", чтобы продлить на 6 месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц,
– отметил Йозвяк.

Чубаров о санкциях

  • Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупанты в Крыму продолжили серию репрессий. В частности, арестовав 5 крымских татар. Среди них – заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. За якобы "диверсии" ему грозит до 15 лет заключения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что это – реакция России на старт работы Крымской платформы.
  • По словам Чубарова, только жесткие санкции помогут освободить этих людей.
  • Чубаров также подчеркнул, что "Путин хочет решить одну из тех задач, которую не смог до конца решить Сталин и советская система".

Публикация Рикарда Йозвяка:

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

Автор: Мар'яна Бекало