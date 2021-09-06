Новая волна репрессий в Крыму

3 и 4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ России (оккупационной структуры для временно оккупированных территорий Украины, прим. автора) провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

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Родственники и адвокаты задержанных подали заявления в различные де-факто правоохранительные органы, однако ни один из них не сообщил о местонахождении пропавших. Сутки в ходе пыток с мешком на голове сидел Эльдар Одаманов в одном из отделений полиции Симферополя.

Зачистка представителей крымскотатарского народа в виде фабрикации уголовного дела под прикрытием правовых процедур, осуществлена в рамках реализации секретного плана секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева "Чистое поле", утвержденного Владимиром Путиным.

Цели зачистки:

Нейтрализация максимально возможного количества лиц, равно как и в России, проявивших когда-то общественную активность и лишь заподозренных в нелояльности к путинскому режиму.

Пополнение обменного фонда.

Оказание политического давления на руководство Украины с целью принятия капитуляционных решений в пользу страны-агрессора и оккупанта по принципу: "обмен людьми с обменом на одностороннюю капитуляцию".

Демонстрация того что, ни Крымская платформа, ни иные международные мероприятия не смогут заставить Россию отказаться от оккупации Крыма и репрессий граждан Украины.

Обеспечение перед проведением так называемых "выборов" полной тишины, чтобы не было сомнений в нужном результате для Путина и его режима.

Позже стало известно, что обыски у Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова проводились якобы в связи с подрывом газопровода под Симферополем, который произошел 23 августа 2021 года.

Следующий обыск прошел у 1-го заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа, общественного активиста, Наримана Джеляла, который открыто заявлял о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и принимал участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа 2021 года.

Важно США призвали Россию немедленно освободить Джеляла

В субботу возле здания ФСБ на бульваре Франко в Симферополе собрались родственники задержанных, адвокаты, активисты "Крымской солидарности", куда вскоре приехал ОМОН и задержал 40 человек, в грубой форме запихав их в заранее подогнанный автобус.

Оккупационная полиция задерживает случайных прохожих, блокирует движение транспорта, с целью пресечь возможность собраться людям вновь. На задержанных лиц оказывается физическое и психологическое давление с целью самооговора в заранее выдуманных для них "совершенных преступлениях".

Россия, как оккупирующая держава и агрессор злостно не исполняет предписанные ей требования резолюций ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016 – 2020 годов, а также Приказ Международного суда ООН о применении мер в рамках рассмотрения жалобы Украины против России по исполнению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев должен реагировать жестче

Реагируя на очередные эпизоды преступлений российских оккупантов, МИД Украины весьма умеренно ограничился лишь комментарием "В связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму", набором стандартных требований немедленного освобождения всех задержанных граждан Украины и призывом к международному сообществу решительно осудить эти противоправные действия державы-оккупанта, усилить давление на РФ, где перечислено очевидное.

Новые эпизоды длящихся массовых преступлений оккупантов против личности на наших временно захваченных врагом территориях, требуют от властей Украины собранности, решительности, высокого уровня профессионализма и применения в отношении врага ряда действенных симметричных и ассиметричных мер.

Основные причины длящихся и усиливающихся издевательств над украинцами и крымскотатарским народом со стороны оккупантов и их пособников коллаборантов, кроятся в тотальной безнаказанности за совершенные преступления.

В качестве ассиметричной меры, МИД Украины обязан направить Москве жесткую ноту протеста с перечислением указанных требований. В данном случае, юридическая форма документа имеет значение и тем самым показывает международному сообществу официальную позицию страны, а вместе с этим и намерение бороться с творящимся беспределом.

Важно Как освободить крымских татар из тюрем оккупантов

В качестве симметричных мер, управлению СБУ по АК Крым и городе Севастополь, необходимо немедленно открыть уголовные производства по фактам исчезновения граждан Украины, совершения в отношении них преступлений против личности и немедленно начать расследование. Через определенное время, все совершившие данные преступления российские оккупанты и их пособники коллаборанты (оккупационные сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры и судьи) будут установлены, современные информационные технологии позволяют это сделать. Нужно объявлять всех установленных преступников в международный розыск, а в некоторых случаях их заочно судить.

Верховная Рада Украины обязана ратифицировать Римский Статут

В качестве неотъемлемой стратегической меры, в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания и минимизации совершения преступлений, связанных с российской агрессией, в частности подобного рода преступлений против граждан Украины со стороны оккупантов, и исполнения взятых на себя международных обязательств, Верховная Рада Украины наконец-то обязана ратифицировать Римский Статут Международного уголовного суда.

Стоит напомнить, что Украина подписала Римский Статут еще в 2000 году.

Необходимость ратификации Украиной Римского Статута Международного уголовного суда обуславливается статьями 8 и 24 (пункт 3) Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Европейский сообществом, за подписание которой в ноябре 2013 года начался Евромайдан. Протестом за подписание ассоциации о свободной торговле Украины и Евросоюза и победой Евромайдана граждане Украины подтвердили свои требования к властям, в том числе, и о необходимости ратификации Римского Статута.

Отсутствие ратификации Римского Статута создает непреодолимые преграды для Украины по участию в выработке международной уголовно-правовой политики и влиянию на ход расследования прокурором Международного уголовного суда преступлений российской агрессии. А все это в свою очередь создает препятствия по привлечению российских преступников-оккупантов и их пособников коллаборрантов к ответственности за совершенные преступления по международному уголовному праву.

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Ратификацию Римского Статута стоит рассматривать как одну из мер стратегической безопасности Украины от дальнейших угроз российской агрессии.

Сложившаяся ситуация, требует совершения прямых действий от представителей гражданского общества Украины. Нужно двигаться в двух направлениях: протестовать не только у посольства страны-агрессора и оккупанта – требовать от кремлевских оккупантов прекращения репрессий, но и у Верховной Рады с требованием от избранных депутатов немедленной ратификации Римского Статута Международного уголовного суда.

При этом апеллировать к самим оккупантам – занятие откровенно бесполезное, рассчитанное лишь на внутреннюю и отчасти внешнюю аудиторию западных стран. В реалии российские оккупанты, видя подобного рода протесты против их, а также лицемерную "озабоченность" мирового сообщества, лишь упиваются своей безнаказанностью и от мучений украинцев и крымских татар начинают получать еще большее наслаждение.

Российские оккупанты также получают огромное наслаждение от украинской бессистемности и неспособности украинских властей использовать международные возможности по борьбе с их многочисленными преступлениями. Все это в дальнейшем стимулирует российских оккупантов и их пособников коллаборрантов на продолжение совершенных и совершение новых преступлений. Так зачем же давать возможность врагу для наслаждения собственной беспомощностью?

То, что уже в течение 7,5 лет нахождения Украины в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии, оккупации 7% суверенных территорий врагом и гибели почти 15 000 граждан по вине агрессора, не ратифицирован Римский Статут это откровенный труднообъяснимый позор всех политических сил и режимов, дающий повод для издевательств со стороны оккупантов. Это стратегический провал во внутренней и внешней политики страны.

Несмотря на декларируемую поддержку Украины со стороны США и 46 стран-участниц Крымской платформы, в Украине отсутствует системная политика по борьбе с российской агрессией, оккупацией и по предотвращению их негативных последствий, что порождает почву для новых преступлений со стороны оккупантов.

Параллельно с протестами против преступлений внешнего оккупанта, нужно попытаться преодолеть внутреннюю хроническую бессистемность. Для, этого необходимо начать акцию протеста возле Верховной Рады с требованием немедленной ратификации Римского Статута. Пока, нужно всего лишь прийти к Верховной Раде и не уходить до тех пор, пока Римский Статут не будет ратифицирован. С требования о ратификации Римского Статута можно и нужно начинать новый политический сезон, тем более что в условиях декларативной поддержки Украины со стороны цивилизованных стран, сейчас для этого как никогда ранее отрыты все возможности.

Постсоветское пространство кишит тотальной безнаказанностью власть имущих и различных оккупантов. Поэтому единственное спасение Украины от агрессии Кремля, заключается в основном в апеллировании к международному праву, к международным институциям, и затем к союзникам. Для прекращения длящихся преступлений оккупантов, освобождения временно захваченных людей и территорий, необходимо использовать весь международно-правовой арсенал.

Система права действует таким образом, что чтобы ускорить освобождение де-факто захваченных в плен представителей крымскотатарского народа, необходимо уже сейчас начать борьбу за их свободу внутри Украины, тем самым одновременно повлиять на снижение масштабов репрессии и приблизить неотвратимость наказаний для российско-фашистских преступников. Первым действенным шагом в этой борьбе, является борьба за ратификацию Римского Статута.