Корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что запрет на въезд и замораживание активов будет распространяться на 177 человек и 44 юридических лица. Их считают причастными к нарушению территориальной целостности Украины.

Заметьте Новые репрессии в Крыму: настало время для решительных и жестких действий

Послы ЕС дадут "зеленый свет", чтобы продлить на 6 месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц,

– отметил Йозвяк.

Чубаров о санкциях

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупанты в Крыму продолжили серию репрессий. В частности, арестовав 5 крымских татар. Среди них – заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. За якобы "диверсии" ему грозит до 15 лет заключения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это – реакция России на старт работы Крымской платформы.

По словам Чубарова, только жесткие санкции помогут освободить этих людей.

Чубаров также подчеркнул, что "Путин хочет решить одну из тех задач, которую не смог до конца решить Сталин и советская система".

Публикация Рикарда Йозвяка:

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea