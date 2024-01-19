У ЄС розробили документ із гарантіями безпеки для України, – джерела

Євросоюз розробив пакет гарантій безпеки для України. Очікується, що 22 січня будуть напрацьовані конкретні пропозиції, які можуть обговорити європейські лідери під час наступного засідання Євроради.

Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Окрім цього Євросоюз готується впровадити новий пакет санкцій до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

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Гарантії для України

Єврокомісія розробила документ із гарантіями безпеки для України, які може взяти на себе у майбутньому. За словами високопоставленого співрозмовника, ці гарантії включають не лише забезпечення військової безпеки, а стосуються й переговорів про членство в ЄС.

Звичайно, це питання буде на порядку денному під час Ради міністрів закордонних справ в понеділок. Ми сподіваємося, що матимемо щось більш конкретне до Європейської Ради,

– сказав дипломат "офф рекорд".

Окрім цього анонімний співрозмовник зазначив, що Євросоюз планує оголосити про новий пакет санкцій проти агресора на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деталі нових санкцій наразі невідомі. Проте у Брюсселі кажуть про оновлення списку санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Війна та Євросоюз