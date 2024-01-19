В ЕС готовят документ с гарантиями безопасности для Украины, – источники

Евросоюз разработал пакет гарантий безопасности Украины. Ожидается, что 22 января будут наработаны конкретные предложения, которые могут обсудить европейские лидеры на следующем заседании Евросовета.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Кроме этого Евросоюз готовится внедрить новый пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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Гарантии для Украины

Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности для Украины, которые могут взять на себя в будущем. По словам высокопоставленного собеседника, эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а и переговоры о членстве в ЕС.

Конечно, этот вопрос будет в повестке дня во время Совета министров иностранных дел в понедельник. Мы надеемся, что у нас будет что-то более конкретное в Европейский Совет,

– сказал дипломат "офф рекорд".

Кроме этого анонимный собеседник отметил, что Евросоюз планирует объявить о новом пакете санкций против агрессора на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Детали новых санкций пока неизвестны. Однако в Брюсселе говорят об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.

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