В ЕС готовят документ с гарантиями безопасности для Украины, – источники
Евросоюз разработал пакет гарантий безопасности Украины. Ожидается, что 22 января будут наработаны конкретные предложения, которые могут обсудить европейские лидеры на следующем заседании Евросовета.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Кроме этого Евросоюз готовится внедрить новый пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Смотрите также 10 миллиардов для Орбана – ошибка Урсулы. Как Венгрия снова может шантажировать ЕС и Украину?
Гарантии для Украины
Еврокомиссия разработала документ с гарантиями безопасности для Украины, которые могут взять на себя в будущем. По словам высокопоставленного собеседника, эти гарантии включают не только обеспечение военной безопасности, а и переговоры о членстве в ЕС.
Конечно, этот вопрос будет в повестке дня во время Совета министров иностранных дел в понедельник. Мы надеемся, что у нас будет что-то более конкретное в Европейский Совет,
– сказал дипломат "офф рекорд".
Кроме этого анонимный собеседник отметил, что Евросоюз планирует объявить о новом пакете санкций против агрессора на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Детали новых санкций пока неизвестны. Однако в Брюсселе говорят об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.
Война и Евросоюз
- В Еврокомиссии твердо убеждены, что Россия не готова к миру в Украине – разговоры российского руководства о мирных переговорах являются "просто словами". В ЕК отмечают, что ЕС поддерживает победу Украины. Что касается мирных переговоров, то в Брюсселе считают, что последнее слово должно быть за Киевом.
- Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии, что может привести к потере голоса в Евросоюзе. Европарламентарии осудили позицию Орбана на саммите ЕС в декабре, где он заблокировал выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
- В то же время, Брюссель проверяет данные о предоставлении вооружения для Украины от стран-членов ЕС после начала полномасштабной войны. Канцлер Олаф Шольца отметил подсчет и сравнение военной помощи для Украины и призвал увеличить поддержку воюющей страны.