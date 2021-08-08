В Євросоюзі назвали умову, за якої скасують санкції проти Білорусі

Брюссель може скасувати санкції проти Білорусі. Проте станеться це тільки якщо режим Лукашенка дотримуватиметься принципів демократії та припинить репресії.

Про це повідомив верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Відповідну заяву він зробив напередодні роковин від початку масових протестів у Білорусі.

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Як зауважив європейський дипломат, у серпні 2020 року Лукашенко розправився із власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол із білоруським народом. Водночас він нагадав, що внаслідок дій режиму постраждали представники опозиційних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства. Деякі з них загинули за незрозумілих обставин, інші були затримані або змушені втікати з країни.

Євросоюз готовий допомогти Білорусі

Глава європейської дипломатії підкреслив, що через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.

Разом із партнерами-однодумцями ЄС відкрито та одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам,

– наголосив Боррель.

В Євросоюзі засудили дії білоруського режиму й закликають поважати зобов'язання у сфері прав людини. Водночас Брюссель готовий підтримати Мінськ у переході до стандартів демократії та реформуванні державних інституцій й готовий допомогти стабілізувати економіку в перехідний період.

Масові протести в Білорусі: як все почалося

Масштабні акції протесту спалахнули у країні 9 серпня 2020 року після фальсифікації результатів президентських виборів на користь Лукашенка. Через це тисячі білорусів вийшли протестувати на вулиці своїх міст. Режим жорстоко придушив протести. Сотні людей затримали.

Сотні людей затримали. Відтоді режим самопроголошеного президента не зупиняється. Почався наступ на вільну пресу, а також на правозахисні організації. Лише у липні влада Білорусі ліквідувала 9 неурядових організацій, які надавали підтримку розвитку громадянського суспільства,

Крім цього, в ЄС запевнили, що продовжать надавати підтримку громадянському суспільству в Білорусі, аби цей перехід став реальним.