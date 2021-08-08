В Евросоюзе назвали условие, при котором отменят санкции против Беларуси

Брюссель может отменить санкции против Беларуси. Однако произойдет это только если режим Лукашенко будет придерживаться принципов демократии и прекратит репрессии.

Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Соответствующее заявление он сделал накануне годовщины начала массовых протестов в Беларуси.

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Как отметил европейский дипломат, в августе 2020 года Лукашенко расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом. В то же время он напомнил, что в результате действий режима пострадали представители оппозиционных сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества. Некоторые из них погибли при непонятных обстоятельствах, другие были задержаны или вынуждены бежать из страны.

Евросоюз готов помочь Беларуси

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что через год после выборов запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остается без ответа.

Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим Лукашенко прекратить его репрессивные практики,

– отметил Боррель.

В Евросоюзе осудили действия белорусского режима и призывают уважать обязательства в области прав человека. В то же время Брюссель готов поддержать Минск в переходе к стандартам демократии и реформировании государственных институтов и готов помочь стабилизировать экономику в переходный период.

Массовые протесты в Беларуси: как все началось

Масштабные акции протеста вспыхнули в стране 9 августа 2020 года после фальсификации результатов президентских выборов в пользу Лукашенко. Из-за этого тысячи белорусов вышли протестовать на улицы своих городов. Режим жестоко подавил протесты. Сотни людей задержали.

Сотни людей задержали. С тех пор режим самопровозглашенного президента не останавливается. Началось наступление на свободную прессу, а также на правозащитные организации. Только в июле власть Беларуси ликвидировала 9 неправительственных организаций, которые оказывали поддержку развитию гражданского общества.

Кроме этого, в ЕС заверили, что продолжат оказывать поддержку гражданскому обществу в Беларуси, чтобы этот переход стал реальным.