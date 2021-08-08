Такое решение будет ответом на санкции против Беларуси, введенные упомянутыми странами. В то же время минские власти заявили, что торговые сети столицы демонстрируют "неуместное поведение".

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Производителям из Беларуси якобы негде продавать товар

Руководитель столичного горисполкома рассказал, что 27 июля власти провели "серьезное и жесткое совещание" с представителями торговых сетей, которые работают в Минске. В мэрии жалуются, якобы продукты из Украины, Литвы и Польши заполонили полки белорусских магазинов и местным производителям негде продавать свой товар.

Ряд стран ввели против нас санкции, а их товары стоят в наших магазинах на лучших полках! При этом белорусские товары надо еще и поискать,

– возмутился Кухарев.

Если ситуация не изменится, в администрации Минска дадут распоряжение провести замену импортируемой продукции на отечественную. Нарушителей новых правил будут наказывать. Какие именно санкции предусмотрены для них – пока неизвестно.

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