Такое решение будет ответом на санкции против Беларуси, введенные упомянутыми странами. В то же время минские власти заявили, что торговые сети столицы демонстрируют "неуместное поведение".
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Производителям из Беларуси якобы негде продавать товар
Руководитель столичного горисполкома рассказал, что 27 июля власти провели "серьезное и жесткое совещание" с представителями торговых сетей, которые работают в Минске. В мэрии жалуются, якобы продукты из Украины, Литвы и Польши заполонили полки белорусских магазинов и местным производителям негде продавать свой товар.
Ряд стран ввели против нас санкции, а их товары стоят в наших магазинах на лучших полках! При этом белорусские товары надо еще и поискать,
– возмутился Кухарев.
Если ситуация не изменится, в администрации Минска дадут распоряжение провести замену импортируемой продукции на отечественную. Нарушителей новых правил будут наказывать. Какие именно санкции предусмотрены для них – пока неизвестно.
Лукашенко жалуется на угрозу со стороны Украины
- Накануне белорусский диктатор собрал совещание по ситуации на границе. В частности, хотел обсудить со своими соратниками "позицию братской Украины".
- Самопровозглашенный президент цинично утверждает, что украинская власть проводит "антинародный курс" и взяла "ориентацию на конфронтацию".
- В то же время Лукашенко жалуется, что это якобы дополнительная угроза, которой раньше не было. Ранее он приказал закрыть границу Беларуси.