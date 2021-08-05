Самопровозглашенный президент Беларуси собрал совещание касательно ситуации на границе. В частности, и чтобы поговорить о "позиции братской Украины".

Кстати Мужики будут защищать народ, – Лукашенко приказал закрыть границу Беларуси

Лукашенко видит политику конфронтации

Несмотря на многочисленные протесты в Беларуси и насилие над демонстрантами, политик утверждает, что это именно руководство Украины проводит "антинародный курс". Он говорит, что власть взяла ориентацию на конфронтацию.

В основе их политики лежит конфронтация... Для нас это дополнительная угроза, которой у нас не было раньше,

– уверяет Лукашенко.

Беларусь закрывает границы

Лукашенко приказал пограничникам закрыть границу Беларуси. Утверждает, что "ни одна нога на территорию Беларуси не ступит". Мол, все для безопасности граждан. Говорит, чтобы люди чувствовали себя спокойно и знали, что "есть мужики, которые готовы их защитить".

Обратите внимание! О закрытии границы с Украиной Лукашенко говорил еще в июле. Объяснял это тем, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь.