У п'ятницю, 22 серпня, під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру в місті Сміла Черкаської області стався інцидент. Чоловік вистрибнув з автомобіля на проїжджу частину та отримав множинні травми.

У неділю, 24 серпня, постраждалий помер у лікарні. Подію прокоментували в Черкаському обласному ТЦК і Національній поліції, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про інцидент у Смілі?

У ТЦК розповіли, що 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП до одного з навчальних центрів ЗСУ відправили команду військовозобов'язаних.

Під час руху автомобіля по місту Сміла солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми,

– йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК негайно зупинили транспортний засіб і надали громадянину первинну медичну допомогу, викликавши карету швидкої. Також одночасно прибув наряд поліції.

Чоловіка доставили до медичного закладу, де він помер 24 серпня.

До слова, йдеться про 41-річного керівника Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євгена Кушніра (Мочерняка), розповіла Суспільному його мати Любов. Наразі вона перебуває у Смілі, відомі їй деталі розповість пізніше.

Речниця ГУ Нацполіції області Зоя Вовк розповіла журналістам, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Розслідування проводять під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури.

Черкаський обласний ТЦК та СП всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності,

– заявили там.

