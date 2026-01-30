Мер Вознесенська спричинив смертельну ДТП на Кіровоградщині: його затримали

28 січня на Кіровоградщині сталася ДТП за участі міського голови Вознесенська Євгена Величка. На жаль, є жертва.

Як розповіли у поліції, трагедія трапилася біля села Пушкове на автодорозі Р-06 сполученням "Миколаїв – Благовіщенське".

Що відомо про ДТП, у яку потрапив Євген Величко?

Попередньо встановлено, що водій Toyota Camry 1988 року народження, рухаючись у напрямку смт Голованівськ, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем Renault Megane, водій якого 1986 року народження їхав у межах своєї смуги.

Внаслідок ДТП водій Renault Megane загинув на місці. Пасажирка цього автомобіля, 1977 року народження, отримала травми та була госпіталізована.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження.

Відомо, що за кермом Toyota Camry перебував міський голова Вознесенська Євгеній Величко. Йому повідомили підозру. Мер міста затриманий.

Наразі триває встановлення всіх обставин та причин ДТП.

Як пише "Суспільне", за попередніми даними, аварія сталася через несприятливі погодні умови.

На час аварії Величко перебував у службовому відрядженні. У міськраді повідомили, що стан мера – задовільний.

Місце трагедії на Кіровоградщині / Фото поліція, ДСНС

