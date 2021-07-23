Єврокомісія отримала ноту України через угоду щодо "Північного потоку-2"
Джерело:пресслужба Єврокомісії
Нота України, яку направили після угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2", дійшла до Європейської комісії. У заяві наша країна вимагає провести термінові консультації з енергобезпеки.
Як повідомила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, комісія вже приступила до розгляду ноти.
Важливо Єдності немає: як кандидати в канцлери Німеччини реагували на угоду щодо "Північного потоку-2"
За її словами, запит пов'язаний зі співпрацею з інфраструктури та торгівлею енергоресурсами. Массралі пообіцяла, що Єврокомісія надасть відповідь Україні найближчим часом.
Ми підтверджуємо отримання запиту від МЗС України про проведення консультацій в рамках Угоди про асоціацію,
– сказала вона.
Зазначимо, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною через "Північний потік-2". Як пояснив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості та безпеки у межах розвитку енергопроєктів.
Угода між США і Німеччиною: головне
Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро.
Що передбачає угода
- США і Німеччина створять фонд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки.
- Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.
- США і Німеччина у межах угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.