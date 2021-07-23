Єврокомісія отримала ноту України через угоду щодо "Північного потоку-2"

Нота України, яку направили після угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2", дійшла до Європейської комісії. У заяві наша країна вимагає провести термінові консультації з енергобезпеки.

Як повідомила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, комісія вже приступила до розгляду ноти.

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За її словами, запит пов'язаний зі співпрацею з інфраструктури та торгівлею енергоресурсами. Массралі пообіцяла, що Єврокомісія надасть відповідь Україні найближчим часом.

Ми підтверджуємо отримання запиту від МЗС України про проведення консультацій в рамках Угоди про асоціацію,

– сказала вона.

Зазначимо, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною через "Північний потік-2". Як пояснив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості та безпеки у межах розвитку енергопроєктів.

Угода між США і Німеччиною: головне

Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро.

Що передбачає угода