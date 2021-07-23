Еврокомиссия получила ноту Украины из-за соглашения о "Северном потоке-2"
Источник:пресс-служба Еврокомиссии
Нота Украины, которую направили после соглашения США и Германии по "Северному потоку-2", дошла до Европейской комиссии. В заявлении наша страна требует провести срочные консультации относительно энергобезопасности.
Как сообщила представительница Еврокомиссии Набила Массрали, комиссия уже приступила к рассмотрению ноты.
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По ее словам, запрос связан с сотрудничеством с инфраструктурой и торговлей энергоресурсами. Массрали пообещала, что Еврокомиссия предоставит ответ Украине в ближайшее время.
Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации,
– сказала она.
Отметим, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией из-за "Северного потока-2". Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.
Соглашение между США и Германией: главное
Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашение между США и Германией 21 июля. Она предусматривает, в частности, выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере больше 200 миллионов евро.
Что предполагает соглашение
- США и Германия создадут фонд, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности.
- Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.
- США и Германия в рамках соглашения также обязуются использовать рычаги для продления на 10 лет Договора о транзите российского газа по Украине, который истекает в 2024 году.