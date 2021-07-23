Как сообщила представительница Еврокомиссии Набила Массрали, комиссия уже приступила к рассмотрению ноты.

Важно Единства нет: как кандидаты в канцлеры Германии реагировали на соглашение по "Северному потоку-2"

По ее словам, запрос связан с сотрудничеством с инфраструктурой и торговлей энергоресурсами. Массрали пообещала, что Еврокомиссия предоставит ответ Украине в ближайшее время.

Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации,

– сказала она.

Отметим, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией из-за "Северного потока-2". Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

Соглашение между США и Германией: главное

Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашение между США и Германией 21 июля. Она предусматривает, в частности, выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере больше 200 миллионов евро.

Что предполагает соглашение