Свою думку щодо цього сформували Анналена Бербок від партії "Союз-90/Зелені" та Армін Лашет від ХДС/ХСС. Їм не вдалося досягти єдиної позиції.

Цікаво Кандидат в канцлери Німеччини Лашет жартував під час промови Штайнмаєра про жертв повені

Так, кандидатка на посаду канцлера Німеччини Анналена Бербок розкритикувала угоду між США і Німеччиною.

Ця спільна заява не є рішенням – особливо для безпеки України. Я продовжую вважати газопровід невдалою ідеєю як з екополітичних, так і насамперед геостратегічних міркувань,

– заявила політикиня.

Натомість Армін Лашет цілком схвально відреагував на угоду між Німеччиною і США. За його словами, домовленість відповідає його позиції. Лашет вважає, що угода фіксує 3 вирішальних елементи:

"Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки німецького енергопостачання;

передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях;

Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною.

Зверніть увагу! За 2 місяці до виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, "Зелені" та блок ХДС/ХСС лідирують в соціологічних дослідженнях, тому кандидати у канцлери від цих партій мають найбільші шанси очолити після виборів німецький уряд.

Угода між США і Німеччиною: головне

Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро.

Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше 1 мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки.

обсягом не менше 1 мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки. Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.

в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина у межах угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.

Додамо, що Україна переконана, що угода значно поглибить політичну та безпекову кризу в Європі. Як розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, ініціювала консультації з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2".