Нам кажуть не нагадувати про "Томагавки" американцям, щоб не псувати їм настрій, – Зеленський

Володимир Зеленський вчергове порушив питання військової підтримки України в протистоянні російській агресії. Європа, за словами президента, просить не нагадувати американцям про далекобійні ракети.

Це нібито може роздратувати США. Відповідну заяву Зеленський зробив під час свого виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Читайте також Багато хто шокований: які настрої панують у Давосі після виступу Трампа

Як Європа боїться гніву США через ракети для України?

Європейські партнери нерідко радять Україні уникати гострих тем у розмовах зі Сполученими Штатами. Зокрема, за його словами, Києву рекомендують не порушувати питання про ракети "Томагавк", аби не викликати роздратування у Вашингтоні. Аналогічні застереження, як зазначив президент, лунають і щодо запитів про німецькі ракети "Таурус".

Нам кажуть не згадувати про "Томагавки" американцям, щоб не псувати настрій. І нам кажуть не питати про ракети "Таурус",

– висловився Зеленський.

Глава держави наголосив, що така обережність є наслідком глибоких внутрішніх суперечок усередині самої Європи. Він зауважив, що континент загруз у безкінечних дискусіях, політичних протистояннях і боротьбі між партіями, рухами та групами впливу.

Вони борються одне з одним, замість того, щоб зупинити Росію. Росію, яка приносить розруху всім,

– підкреслив президент.

За словами Зеленського, надмірна невизначеність і недомовленість серйозно послаблюють здатність Європи ефективно протидіяти Росії. Замість того щоб об'єднати зусилля для стримування агресора, європейські політичні сили часто зосереджені на внутрішній конкуренції.

Президент підкреслив, що така ситуація грає на користь Кремля, адже саме Росія, за його словами, несе руйнування та загрозу не лише Україні, а й усьому європейському континенту.

Що ще сказав Зеленський у Давосі?