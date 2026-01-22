Нам говорят не напоминать о "Томагавках" американцам, чтобы не портить им настроение, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Европа просит не напоминать США о ракетах "Томагавк", чтобы не вызвать их раздражение.
- Президент подчеркнул, что внутренние споры в Европе ослабляют ее способность противодействовать России.
Владимир Зеленский в очередной раз поднял вопрос военной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Европа, по словам президента, просит не напоминать американцам о дальнобойных ракетах.
Это якобы может разозлить США. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Читайте также Многие шокированы: какие настроения царят в Давосе после выступления Трампа
Как Европа боится гнева США из-за ракет для Украины?
Европейские партнеры нередко советуют Украине избегать острых тем в разговорах с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, Киеву рекомендуют не поднимать вопрос о ракетах "Томагавк", чтобы не вызвать раздражение в Вашингтоне. Аналогичные предостережения, как отметил президент, звучат и по запросам о немецких ракетах "Таурус".
Нам говорят не вспоминать о "Томагавках" американцам, чтобы не портить настроение. И нам говорят не спрашивать о ракетах "Таурус",
– высказался Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что такая осторожность является следствием глубоких внутренних споров внутри самой Европы. Он отметил, что континент погряз в бесконечных дискуссиях, политических противостояниях и борьбе между партиями, движениями и группами влияния.
Они борются друг с другом, вместо того, чтобы остановить Россию. Россию, которая приносит разруху всем,
– подчеркнул президент.
По словам Зеленского, чрезмерная неопределенность и недосказанность серьезно ослабляют способность Европы эффективно противодействовать России. Вместо того чтобы объединить усилия для сдерживания агрессора, европейские политические силы часто сосредоточены на внутренней конкуренции.
Президент подчеркнул, что такая ситуация играет в пользу Кремля, ведь именно Россия, по его словам, несет разрушение и угрозу не только Украине, но и всему европейскому континенту.
Что еще сказал Зеленский в Давосе?
Президент также раскритиковал европейское сообщество из-за отсутствия конкретных действий и решений в вопросе создания трибунала для России. Он отметил, что российский лидер до сих пор не понес ответственности за свои преступления, в то время, как президент Венесуэлы таки предстал перед судом.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины напрямую зависят от США. В то же время он выразил благодарность Франции и Великобритании за готовность разместить собственный военный контингент на территории Украины.
Стоит заметить, что Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией в Объединенных Арабских Эмиратах уже в пятницу, 23 января.