Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу бути готовою до війни з Росією. Його заява прозвучала як попередження, що майбутні гарантії безпеки не можуть бути формальністю.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу наголосив, що ця позиція демонструє усвідомлення масштабності російської загрози. Він підкреслив, що Україні потрібні реальні гарантії вже зараз, а не лише після завершення війни.

Що означає заява Стубба?

Фінський президент пояснив, що гарантії безпеки для України мають бути дієвими й передбачати готовність країн Заходу до конкретних кроків. На його думку, лише так вони можуть стати стримувальним фактором для Москви.

Такі гарантії фактично означатимуть готовність країн-підписантів вступити в конфлікт із Росією у разі її нової агресії проти України,

– заявив Александр Стубб в інтерв'ю The Guardian.

Артем Бронжуков відзначив, що така позиція є стратегічною і свідчить про усвідомлення реальних масштабів загрози з боку Росії. Він пояснив, що Москва прагне повернути свій вплив у Східній та Північно-Східній Європі, втраченій після розпаду СРСР.

Російські провокації в Європі

Москва дедалі активніше перевіряє реакцію НАТО на свої дії. Нещодавно "Шахед" залетів у Польщу, а російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії. Реакція обмежилася лише заявами про стурбованість без конкретних кроків.

Це явна провокація і промацування реакції з боку НАТО,

– зазначив Артем Бронжуков.

Він наголосив, що подібні дії не обмежуються Україною, а мають значно ширший контекст. За його словами, Кремль прагне послабити Захід і відновити свій вплив у регіоні.

Стубб реально розуміє, що російські амбіції виходять значно ширше, ніж захопити українське село чи знищити місто. Росіяни окрилені слабкою позицією Заходу, інфантильною поведінкою Трампа та підтримкою з боку "осі зла",

– наголосив Бронжуков.

Він додав, що без рішучої відповіді ці провокації можуть стати сигналом для нової ескалації вже на території самої Європи.

Чому Європі потрібна єдність?

Артем Бронжуков наголосив, що Москва намагається розколоти ЄС, надсилаючи різні меседжі окремим державам. Це дає Кремлю можливість послабити готовність Європи діяти спільно.

Зараз для Європи важливо віднайти монолітність і сформувати єдину позицію,

– сказав Бронжуков.

Він пояснив, що найбільший ефект може дати коаліція країн, які безпосередньо перебувають у зоні ризику: Польща, Балтія та Фінляндія.

Нам потрібні гарантії не на післявоєнний період, а вже зараз, щоб протистояти агресії. Якщо й надалі лунатимуть лише пафосні заяви Макрона без результату, то війна стане для європейців частиною їхньої щоденної рутини. Сумнівів у тому, що Росія готує нову ескалацію, вже не виникає,

– зауважив він.

Бронжуков підкреслив, що лише політична воля і конкретні дії можуть стримати Москву від подальшої агресії, тоді як слабкі заяви лише підштовхують Кремль до наступних кроків.

Чому такі заяви важливі для України?

Артем Бронжуков визнав, що ідея готовності Європи до війни з Росією може звучати нереально. Водночас він наголосив, що саме подібні заяви здатні змінювати політичний порядок денний і відкривати шлях до рішень, які ще недавно здавалися неможливими.

Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення. Шольц відправляв Україні 6 тисяч шоломів, і тоді казали, що неможливо отримати танки чи літаки. Але досвід показує: Росія лише збільшує апетити, коли відчуває слабкість. Коли цього наглого пса починають бити по носі, він зупиняється,

– пояснив Бронжуков.

Він підкреслив, що просування ідеї реальних безпекових гарантій може стати дієвим кроком. На його думку, Європа має перейти від заяв до конкретних дій, формуючи коаліції держав у зоні ризику, аби стримати агресію Москви.

