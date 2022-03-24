Їхали напролом – пощастить, не пощастить, – евакуація з Маріуполя очима містян

Російські окупанти оточили Маріуполь і показово-цинічно знищують місто та його мешканців. Евакуйовані маріупольці розповіли, через що їм довелося пройти, щоб дістатися Запоріжжя.

Маріуполь з 1 березня знаходиться в блокаді. У місті – гуманітарна катастрофа: давно немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв'язку. Туди неможливо доставляти воду, продукти, ліки, дитячі товари.

Зверніть увагу! Окупанти силою запихають людей в автобуси та примусово евакуюють у Росію

Маріуполя як міста більше не існує, – розповідає врятована жінка. – Весь розбомбили, все горить. Горять заводи, будинки, люди сидять у підвалах... Все життя проходить у підвалах…

Щоб дістати воду, містяни бігають до річки під постійними обстрілами на свій страх і ризик. Вони змушені їсти приготовані на вогнищі коржі, зроблені з розсолу та муки.

Знаходитись там – ще страшніше, ніж їхати, – запевняє мешканка Маріуполя. – Їхали напролом – пощастить, не пощастить…

За словами тих, кому вдалося виїхати до Запоріжжя, задля евакуації люди самотужки утворювали колони власного легкового транспорту та злагоджено рухалися до безпечних регіонів.

Коли виїхали з міста стало дуже легко на душі. Навіть якусь ейфорію відчули, – розповідає місцевий житель.

Всіх, хто виїхав з Маріуполя, приймають волонтери в Запоріжжі. Спочатку люди проходять реєстрацію, а далі відправляються відпочити, поїсти та прийняти гарячий душ. Для цього у Запоріжжі підготували дитячий садок та запустили кухню. Надалі евакуйовані будуть вирішувати – залишитись в місті чи їхати далі.

Нарешті люди змоги вирватися і доїхати до нас. Ми чекаємо всіх маріупольців, – запевняють жителі Запоріжжя.

Втеча з пекла: мешканці Маріуполя про війну, обстріли та евакуацію

Евакуація з Маріуполя в цифрах

З початку російського вторгнення близько 45 тисяч мирних мешканців Маріуполя евакуйовані, ще понад 100 тисяч залишаються у небезпеці. Окупанти не лише цілеспрямовано знищують місто – вони не дають вивезти людей гуманітарними коридорами та зробити доставку гуманітарного вантажу.