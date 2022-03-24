Ехали напролом – повезет, не повезет, – эвакуация из Мариуполя глазами горожан

Российские оккупанты окружили Мариуполь и показательно цинично уничтожают город и его жителей. Эвакуированные мариупольцы рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.

Мариуполь с 1 марта находится в блокаде. В городе гуманитарная катастрофа: давно нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Туда невозможно доставлять воду, продукты, лекарства, детские товары.

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Мариуполя как города больше нет. Весь разбомбили, все горит. Горят заводы, дома, люди сидят в подвалах... Вся жизнь проходит в подвалах…

– рассказывает спасенная женщина.

Чтобы получить воду, горожане бегают к реке под постоянными обстрелами на свой страх и риск. Они вынуждены есть приготовленные на костре лепешки, сделанные из рассола и муки.

Находиться там – еще страшнее, чем ехать. Ехали напролом – повезет, не повезет…

– уверяет жительница Мариуполя.

По словам тех, кому удалось выехать в Запорожье, ради эвакуации люди самостоятельно создавали колонны собственного легкового транспорта и слаженно двигались в безопасные регионы.

Когда выехали из города, стало очень легко на душе. Даже какую-то эйфорию почувствовали,

– рассказывает местный житель.

Всех, кто выехал из Мариуполя, принимают волонтеры в Запорожье. Сначала люди проходят регистрацию, а затем отправляются отдохнуть, поесть и принять горячий душ. Для этого в Запорожье подготовили детский сад и запустили кухню. В дальнейшем эвакуированные будут решать – остаться в городе или ехать дальше.

Наконец-то люди смогли вырваться и доехать до нас. Мы ждем всех мариупольцев,

– уверяют жители Запорожья.

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Эвакуация из Мариуполя в цифрах

С начала российского вторжения около 45 тысяч мирных жителей Мариуполя эвакуированы, еще более 100 тысяч остаются в опасности. Оккупанты не только целенаправленно уничтожают город – они не дают вывезти людей по гуманитарным коридорам и сделать доставку гуманитарного груза.