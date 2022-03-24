Маріуполь опинився під навалою російської орди із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Схоже, рашисти думали, що зможуть без проблем окупувати місто, але зіткнулися із героїчним супротивом.

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Зрозумівши, що взяти Маріуполь їм не до снаги, загарбники почали безжально обстрілювати мирних людей. Від рук російських військових загинули вже понад 3 тисячі маріупольців. Понад 80% цивільної інфраструктури знищено, і на цьому рашисти не зупиняються.

Вулиці Маріуполя спустошені війною

Зараз у Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа. Сховані в підвалах мешканці сподіваються лише на порятунок, адже запаси їжі та ліків майже вичерпані.

Тим часом на раніше жвавих вулицях міста панує мертва тиша. За місяць війни Маріуполь змінився до невпізнаваності. Подекуди ще тліють обстріляні росіянами будівлі. Масштаби руйнувань видно навіть з космосу.

Як виглядає Маріуполь за місяць війни: моторошне відео

Але, попри це, місто ще живе. Там досі є люди, і вони потребують допомоги.

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