"Хіба пити каву на Хрещатику": чому війська НАТО в Україні жодним чином не допоможуть ЗСУ

Під час розмови з журналістами 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон сказав про можливу відправку військ НАТО до України, але наразі це не узгоджено. Утім, таке рішення жодним чином не допомогло б нашій країні.

Про це 24 Каналу зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав 3 ймовірних варіанти.

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Чи треба війська НАТО

Олександр Коваленко назвав три варіанти у відповідь на заяву французького очільника і питання в тому, який саме той мав на увазі:

спочатку треба з'ясувати для чого війська НАТО умовно заходитимуть на територію України;

чи виконуватимуть миротворчі функції з припинення вогню на лінії фронту;

або разом із союзниками воюватимуть і звільнятимуть українські землі.

"Я маю великі сумніви щодо того, що західні війська воюватимуть за Україну. Тільки українці воюватимуть за Україну і ніхто інший. Всі інші можуть прийти і попити каву на Хрещатику", – сказав військово-політичний оглядач.

Миротворчі місії та припинення вогню – теж не є вірним рішенням, вважає Коваленко. Адже тоді ситуація може нагадувати Північну та Південну Кореї.

"Південна Корея має розвиток, але вона у постійній небезпеці через Кім Чен Ина. КНДР має широкий арсенал (зброї – 24 Канал), якою може навіть Росії допомагати. Нам непотрібна загроза протягом усього життя. У нас тільки один вихід – звільняти нашу територію, а не робити якісь "заморожені війни", – додав він.

Що відомо про заяву Макрона: основне