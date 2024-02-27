"Разве что пить кофе на Крещатике": почему войска НАТО в Украине никак не помогут ВСУ

Во время разговора с журналистами 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал о возможной отправке войск НАТО в Украину, но пока это не согласовано. Впрочем, такое решение никоим образом не помогло бы нашей стране.

Об этом 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал 3 вероятных варианта.

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Нужны ли войска НАТО

Александр Коваленко назвал три варианта в ответ на заявление французского главы и вопрос в том, какой именно тот имел в виду:

сначала надо выяснить для чего войска НАТО условно будут заходить на территорию Украины;

будут ли выполнять миротворческие функции по прекращению огня на линии фронта;

или вместе с союзниками будут воевать и освобождать украинские земли.

"Я имею большие сомнения относительно того, что западные войска будут воевать за Украину. Только украинцы будут воевать за Украину и никто другой. Все остальные могут прийти и попить кофе на Крещатике", – сказал военно-политический обозреватель.

Миротворческие миссии и прекращение огня – тоже не является верным решением, считает Коваленко. Ведь тогда ситуация может напоминать Северную и Южную Кореи.

"Южная Корея имеет развитие, но она в постоянной опасности из-за Ким Чен Ына. КНДР имеет широкий арсенал (оружия – 24 Канал), которым может даже России помогать. Нам не нужна угроза на протяжении всей жизни. У нас только один выход – освобождать нашу территорию, а не делать какие-то "замороженные войны", – добавил он.

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