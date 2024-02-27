Об этом 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал 3 вероятных варианта.
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Нужны ли войска НАТО
Александр Коваленко назвал три варианта в ответ на заявление французского главы и вопрос в том, какой именно тот имел в виду:
- сначала надо выяснить для чего войска НАТО условно будут заходить на территорию Украины;
- будут ли выполнять миротворческие функции по прекращению огня на линии фронта;
- или вместе с союзниками будут воевать и освобождать украинские земли.
"Я имею большие сомнения относительно того, что западные войска будут воевать за Украину. Только украинцы будут воевать за Украину и никто другой. Все остальные могут прийти и попить кофе на Крещатике", – сказал военно-политический обозреватель.
Миротворческие миссии и прекращение огня – тоже не является верным решением, считает Коваленко. Ведь тогда ситуация может напоминать Северную и Южную Кореи.
"Южная Корея имеет развитие, но она в постоянной опасности из-за Ким Чен Ына. КНДР имеет широкий арсенал (оружия – 24 Канал), которым может даже России помогать. Нам не нужна угроза на протяжении всей жизни. У нас только один выход – освобождать нашу территорию, а не делать какие-то "замороженные войны", – добавил он.
Что известно о заявлении Макрона: основное
- Макрон отметил важность победы Украины для европейской безопасности и стабильности. Он добавил, что союзники не воюют с российским народом, но не могут позволить Путину победить в Украине.
- Во Франции разъяснили, что в случае вероятной отправки западных войск, они не будут участвовать в боевых действиях. Мол, эти действия должны соответствовать очень конкретным потребностям: разминированию, киберзащите, производству оружия и так далее.
- Генеральный секретарь Йенс Столтенберг опроверг заявление Макрона. Он подчеркнул, что нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины.