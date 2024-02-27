Про це 24 Каналу зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав 3 ймовірних варіанти.
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Чи треба війська НАТО
Олександр Коваленко назвав три варіанти у відповідь на заяву французького очільника і питання в тому, який саме той мав на увазі:
- спочатку треба з'ясувати для чого війська НАТО умовно заходитимуть на територію України;
- чи виконуватимуть миротворчі функції з припинення вогню на лінії фронту;
- або разом із союзниками воюватимуть і звільнятимуть українські землі.
"Я маю великі сумніви щодо того, що західні війська воюватимуть за Україну. Тільки українці воюватимуть за Україну і ніхто інший. Всі інші можуть прийти і попити каву на Хрещатику", – сказав військово-політичний оглядач.
Миротворчі місії та припинення вогню – теж не є вірним рішенням, вважає Коваленко. Адже тоді ситуація може нагадувати Північну та Південну Кореї.
"Південна Корея має розвиток, але вона у постійній небезпеці через Кім Чен Ина. КНДР має широкий арсенал (зброї – 24 Канал), якою може навіть Росії допомагати. Нам непотрібна загроза протягом усього життя. У нас тільки один вихід – звільняти нашу територію, а не робити якісь "заморожені війни", – додав він.
Що відомо про заяву Макрона: основне
- Макрон наголосив на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності. Він додав, що союзники не воюють з російським народом, але не можуть дозволити Путіну перемогти в Україні.
- У Франції роз'яснили, що у разі імовірної відправки західних військ, вони не братимуть участі у бойових діях. Мовляв, ці дії повинні відповідати дуже конкретним потребам: розмінуванню, кіберзахисту, виробництву зброї і так далі.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг спростував заяву Макрона. Він наголосив, що немає жодних планів розміщення військ НАТО на території України.