Скандал із домаганням викладача Лося до студенток: поліція проводить перевірку

Викладача ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося звинуватили у домаганнях. Поліція розпочала перевірку.

Про це 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

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Реакція поліції й Офісу омбудсмена на скандал навколо Йосипа Лося

Світлана Добровольська підтвердила, що за фактом виявленої публікації правоохоронцями розпочато перевірку. Проте звернень у поліцію не надходило.

Своєю чергою представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав "всіх, хто постраждав, звертатися за допомогою".

Самого професора Йосипа Лося вже відсторонили від викладацької діяльності на час службового розслідування. Відповідний документ з'явився на сайті факультету журналістики. Водночас інститут розглядає можливість остаточного звільнення професора.

Скандал навколо професора Йосипа Лося розгорівся після допису журналістки NGL.media Катерини Родак. Дівчина розповіла, як викладач у ході однієї з розмов сказав, що їй треба "особливий чоловік, арієць" і що вона має вагітніти. У якийсь момент Лось просто взяв дівчину за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра. У коментарях до посту інші студентки почали розповідати свої історії, зокрема, як Йосип Лось переконував дівчат, що їм треба "зійтися, народити нащадка, який буде геніальним".