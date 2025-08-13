На Волині 11 серпня загинув депутат сьомого скликання Ковельської районної ради Юрій Хороших. Трагедія трапилася внаслідок того, що чоловік самотужки намагався зупинити вантажівку.

Однак не втримався та впав під переднє колесо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТРК "Аверс".

Що відомо про загибель Юрія Хороших?

Повідомляється, що ексдепутат помітив, як завантажений автомобіль викотився з гаража. Він намагався зупинити його, але не втримався та впав під переднє колесо. Від отриманих травм Юрій Хороших помер у реанімації. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Відомо, що Юрій Хороших з травня 2005 року займався підприємницькою діяльністю, був депутатом Ковельської районної ради двох скликань, а саме 2010 – 2015 та 2015 – 2020 років.

До слова, раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув внаслідок ДТП. Інцидент стався 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Львівському бізнесмену та політику було 57 років.