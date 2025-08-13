Однак не втримався та впав під переднє колесо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТРК "Аверс".

Що відомо про загибель Юрія Хороших?

Повідомляється, що ексдепутат помітив, як завантажений автомобіль викотився з гаража. Він намагався зупинити його, але не втримався та впав під переднє колесо. Від отриманих травм Юрій Хороших помер у реанімації. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Відомо, що Юрій Хороших з травня 2005 року займався підприємницькою діяльністю, був депутатом Ковельської районної ради двох скликань, а саме 2010 – 2015 та 2015 – 2020 років.

До слова, раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув внаслідок ДТП. Інцидент стався 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Львівському бізнесмену та політику було 57 років.