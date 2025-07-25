Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Кримінальне провадження за фактом ДТП

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області. Унаслідок події загинув народний депутат Ярослав Рущишин.

Встановлюються обставини смертельної ДТП / Фото Офісу Генпрокурора

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги,

– йдеться в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі тривають першочергові слідчі дії та встановлюються всі обставини трагічної події.