Однако не удержался и упал под переднее колесо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТРК "Аверс".

Что известно о гибели Юрия Хороших?

Сообщается, что экс-депутат заметил, как загруженный автомобиль выкатился из гаража. Он пытался остановить его, но не удержался и упал под переднее колесо. От полученных травм Юрий Хороших умер в реанимации. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Известно, что Юрий Хороших с мая 2005 года занимался предпринимательской деятельностью, был депутатом Ковельского районного совета двух созывов, а именно 2010 – 2015 и 2015 – 2020 годов.

К слову, ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП. Инцидент произошел 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.

Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson. Однако не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. Львовскому бизнесмену и политику было 57 лет.