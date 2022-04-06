Чекаємо від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції, – Кулеба

Дмитро Кулеба пояснив, що п'ятий пакет санкцій ЄС запрацює до кінця цього тижня. Міністр пояснив, що Україна чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає Росії обходити санкції.

Відповідну заяву глава МЗС України зробив ввечері 5 лютого в ефірі каналу "Рада". Зокрема Україна підозрює, що Грузія таки допомагає Росії обходити санкції.

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Україна чекає доказів від Грузії

Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими,

– пояснив Кулеба.

Пояснив, що якби Україна та її союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б вигадали, як обходити санкції.

Попередньо відомо, що 4 квітня українська розвідка повідомила, що Росія налагоджує контрабандні канали для постачання товарів зі санкційного списку через територію Грузію.

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