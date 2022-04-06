Відповідну заяву глава МЗС України зробив ввечері 5 лютого в ефірі каналу "Рада". Мовиться про засідання НАТО, яке відбудеться 6 квітня в Брюсселі.

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Кулеба пояснив, що поїде на саміт НАТО за зброєю

За новою зброєю поїду,

– сказав Кулеба.

Пояснив, що Президент України постійно проводить перемовини з лідерами країн-членів НАТО щодо зміцнення обороноздатності нашої держави.

"Для мене як для міністра закордонних справ – це нагода зустрічі міністрів (мовиться про очільників МЗС – 24 канал) Альянсу, а також країн партнерів НАТО. Це нагода переговорити з усіма на місці "очі в очі" для вирішення цих питань", – пояснив міністр.

Дмитро Кулеба запевнив, що в України наразі немає більш важливих завдань на міжнародній арені, ніж:

отримання всієї необхідної зброї;

застосування найжорсткіших санкцій щодо Росії;

організація гуманітарної та економічної допомоги нашій державі.

Очільник українського МЗС пояснив, що НАТО збирається на засідання, щоб обговорити, що їм робити та які кроки надалі вживати щодо Росії.

Проте допомога Україні буде центральним питанням та порядку денному й наша держава це використає в національних інтересах.

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