Соответствующее заявление глава МИД Украины сделал вечером 5 февраля в эфире канала "Рада". Речь идет о заседании НАТО, которое состоится 6 апреля в Брюсселе.

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Кулеба объяснил, что поедет на саммит НАТО за оружием

За новым оружием поеду,

– сказал Кулеба.

Объяснил, что Президент Украины постоянно проводит переговоры с лидерами стран-членов об укреплении обороноспособности нашего государства.

"Для меня как для министра иностранных дел – это возможность встречи министров (говорится о главах МИД – 24 канал) Альянса, а также стран партнеров НАТО. Это возможность переговорить со всеми на месте "глаза в глаза" для решения этих вопросов", – объяснил министр.

Дмитрий Кулеба заверил, что у Украины нет более важных задач на международной арене, чем:

получение всего необходимого оружия;

применение более жестких санкций в отношении России;

организация гуманитарной и экономической помощи нашему государству.

Глава украинского МИД объяснил, что НАТО собирается на заседание, чтобы обсудить, что им делать и какие шаги в дальнейшем предпринимать в отношении России.

Однако помощь Украине будет центральным вопросом и повесткой дня, и наше государство это использует в национальных интересах.

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