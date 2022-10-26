Деокупація Луганщини: військовий оглядач назвав ймовірний сценарій звільнення

Збройні Сили України звільнили низку населених пунктів біля траси Сватове – Кремінна на Луганщині. Саме там росіяни вибудовують посилену лінію оборони.

Луганську область потрібно розглядати як і Харківську – там той самий сценарій звільнення. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чим Луганщина схожа на Харківщину

Фахівець відзначає, що в Луганській області в росіян є головна транспортна артерія, яка сполучає південь і північ області. Точно так само, як це до звільнення було й у Харківській області. У випадку з останньою це було траса Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ – Ізюм.

До речі, в Ізюмі була доволі велика кількість російських окупаційних військ. За силами й засобами, вона була достатньо загрозлива. Адже їх готували для наступу на Слов'янськ і Краматорськ,

– відзначає Олександр Коваленко.

Дуже схожа ситуація є й на Луганщині. Тут у росіян теж є схожа транспортна артерія Троїцьке – Сватове – Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк.

"Саме зараз ми можемо спостерігати, що Збройні Сили України по деяких локаціях на цій трасі вже мають повний вогневий контроль. Мають вогневий вплив, що значно ускладнює для росіян переміщення сил і засобів цією трасою", – пояснює військовий оглядач.

Також, зазначає експерт, поки немає фізичного контролю траси. Втім, просування ЗСУ та звільнення населених пунктів вказують, що невдовзі траса буде перерізаною.

Прогноз Олександра Коваленка щодо контрнаступу: дивіться відео

Відтак оглядач групи "Інформаційний спротив" вважає, що на Луганщині повторюється сценарій Харківщини, коли було перерізано ключову транспортну артерію, а контрнаступ після цього просувався надзвичайно швидкими темпами.

Так само буде й на Луганщині. Коли буде перерізана ця траса, буде зменшення постачання в південному напрямку, буде невеличка пауза. Щоб цей дефіцит боєкомплекту й поповнення підрозділів був більш відчутним,

– розповідає Олександр Коваленко.

Тоді ми й побачимо пришвидшення процесу деокупації захопленої росіянами Луганської області.

Контрнаступ ЗСУ