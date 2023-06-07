Група країн НАТО може захотіти відправити війська в Україну: ексгенсек Альянсу назвав умову

Андерс Фог Расмуссен заявив, що група країн НАТО може ввести свої війська на територію України. Згоду на це держави можуть дати у межах дискусії про гарантії безпеки.

Расмуссен – колишній генеральний секретар НАТО – зауважив, що цей сценарій – можливий, якщо Альянс не зможе ухвалити конкретні рішення під час саміту у Вільнюсі. Мовиться про кроки щодо членства України у НАТО або гарантії безпеки.

Зверніть увагу Україна має все, щоб звільнити свою територію, – Столтенберг

Якщо цього не станеться, деякі країни, за словами Расмуссена, можуть вжити заходи індивідуально.

Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях,

– заявив Расмуссен.

В Офісі Президента відреагували на заяву Расмуссена

Глава Офісу Президента у своєму телеграм-каналі прокоментував нещодавню заяву ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссен. Єрмак подякував колишньому очільнику Альянсу за підтримку думки, що "Україну небезпечно залишати в приймальні НАТО на невизначений термін".

Він наголосив, що вкрай важливо, аби наша держава отримала запрошення до НАТО.

"Без України нової структури європейської безпеки побудувати неможливо", – підкреслив Єрмак.

Також глава Офісу Президента нагадав і про Київський безпековий договір, який наша влада напрацювала разом із Расмуссеном. Єрмак сказав, що в ньому містяться пропозиції з приводу гарантій безпеки для України, що мають стати проміжним етапом перед вступом в НАТО.

Наостанок, він ще раз подякував ексочільнику НАТО за "адвокатування інтересів України".

Які очікування має Україна від саміту у Вільнюсі

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки. Важливо, аби вони були зафіксовані на папері. Президент переконаний: Україна отримає найміцніші гарантії. Зеленський наголосив: після війни має бути такий союз, який забезпечить неповернення Росії.

Зеленський наголосив, що не хоче брати участь у "політичному театрі". Під час саміту НАТО має звучати конкретика.