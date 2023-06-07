Группа стран НАТО может захотеть отправить войска в Украину: экс-генсек Альянса назвал условие

Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Согласие на это государства могут дать в рамках дискуссии о гарантиях безопасности.

Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, отметил, что этот сценарий возможен, если Североатлантический союз не сможет принять конкретные решения во время саммита в Вильнюсе. Речь идет о шагах к членству Украины в НАТО или гарантиях безопасности.

Обратите внимание У Украины есть все, чтобы освободить свою территорию, – Столтенберг

Если этого не произойдет, некоторые страны, по словам Расмуссена, могут принять меры индивидуально.

Известно, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах.

– заявил Расмуссен.

В Офисе Президента отреагировали на заявление Расмуссена

Глава Офиса Президента в своем телеграм-канале прокомментировал недавнее заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Ермак поблагодарил бывшего главу Альянса за поддержку мнения, что "Украину опасно оставлять в приемной НАТО на неопределенный срок".

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО.

"Без Украины новой структуры европейской безопасности построить невозможно", – подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента напомнил и о Киевском договоре безопасности, который наша власть наработала вместе с Расмуссеном. Ермак сказал, что в нем содержатся предложения по гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать промежуточным этапом перед вступлением в НАТО.

Напоследок, он еще раз поблагодарил экс-главы НАТО за "защиту интересов Украины".

Какие ожидания в Украины от саммита в Вильнюсе

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности. Важно, чтобы они были запечатлены на бумаге. Президент убежден: Украина получит самые крепкие гарантии. Зеленский подчеркнул, что после войны должен быть такой союз, который обеспечит невозвращение России.

Зеленский подчеркнул, что не хочет участвовать в "политическом театре". В ходе саммита НАТО должна звучать конкретика.