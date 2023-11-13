Бив головою об дерево: на Одещині чоловік вбив собаку на очах у дітей і отримав підозру

На Одещині чоловік спровокував собаку, а потім забив її до смерті. Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці.

Інцидент трапився 14 жовтня. Тоді місцева жителька звернулася до поліції і розповіла про жахливий вчинок, який скоїв її знайомий.

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Роздражнив, а потім побив

Того дня діти бавилися на вулиці із дворовим псом, коли до них підійшов знайомий заявниці. Чоловік почав провокувати собаку, навмисно викликаючи у тварини агресію. Потім зловмисник схопив пса за задні лапи та почав бити головою об дерево. Все це відбувалося на очах малолітніх дітей.

Пес отримав важкі тілесні травми, від яких згодом помер. Сам порушник втік з місця злочину. Однак правоохоронцям вдалося його затримати. Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому у присутності малолітніх. Подібне правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Сам зловмисник провину свою визнав.

Гамселив цуценя ногами: поліція зайнялася киянином

У Києві до поліції звернулися дві дівчини, які під час прогулянки у парку "Бабий яр" побачили, як чоловік знущається з песика. Так, порушник силоміць волік на повідцю по асфальту щеня йоркширського тер'єра. Він бив тварину, періодично підкидуючи її й душив ремінцем. Дівчата зафільмували цей інцидент на відео і викликали правоохоронців.

Патрульні, які прибули на місце події, забрали песика у господаря. Сам 52-річний власник тварини не зміг пояснити причину своєї агресії щодо цуценяти. Тварину з численними переломами і саднами доправили до ветеринарної клініки, а щодо її мучителя поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.