Зафіксовано влучання на 9 локаціях: вночі Росія атакувала 150 дронами
- Під час нічної атаки 2 вересня Росія використала 150 дронів проти України.
- Сили ППО знешкодили 120 безпілотників.
У ніч проти 2 вересня Росія вдарила по Україні дронами. Ворог запустив БпЛА з 5 різних напрямків.
Загалом для удару противник використав 150 безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Удари вглиб Росії мають стати якіснішими, виробництво засобів ураження збільшать, – Зеленський
Скільки дронів збила ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00 силами ППО знешкоджено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків – на 5 локаціях.
Зауважимо, що окупанти обстріляли дронами Білу Церкву. У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, спалахнули пожежі у гаражному кооперативі, на торгових і виробничих підприємствах. Під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу було виявлено тіло чоловіка. Є постраждалі.
Також під ударом опинився Ізмаїл. Там ворог атакував припортову інфраструктуру.
У Сумах противник влучив по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина.
Що відомо про ворожі удари дронами по Україні?
- Напередодні опалювального сезону росіяни поновлюють атаки по енергетичній інфраструктурі України.
- Про посилення ворожих ударів по енергетиці пишуть і аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що це відбудеться вже найближчими тижнями.
- Експерти зазначають, що Росія використала період перед самітом на Алясці 15 серпня для накопичення дронів і ракет. Обмежені удари у цей час мали створити хибне враження про "добросовісність" у переговорах зі США.