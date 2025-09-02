У ніч проти 2 вересня Росія вдарила по Україні дронами. Ворог запустив БпЛА з 5 різних напрямків.

Загалом для удару противник використав 150 безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Скільки дронів збила ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00 силами ППО знешкоджено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків – на 5 локаціях.

Зауважимо, що окупанти обстріляли дронами Білу Церкву. У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, спалахнули пожежі у гаражному кооперативі, на торгових і виробничих підприємствах. Під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу було виявлено тіло чоловіка. Є постраждалі.

Також під ударом опинився Ізмаїл. Там ворог атакував припортову інфраструктуру.

У Сумах противник влучив по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, серед них дитина.

Що відомо про ворожі удари дронами по Україні?