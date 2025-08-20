На фронті, під час виконання бойового завдання, загинула військова 130-го батальйону територіальної оборони Ольга "Ляля" Сердюк, яка служила мінометницею. У неї залишилися чоловік-танкіст та двоє доньок.

Спочатку Ольга була в піхоті, проте після поранення стала мінометницею. Про трагічну втрату повідомив український військовий Мирослав Откович, передає 24 Канал.

Дивіться також Загинули в один день: історія родини з трьома дітьми, чий будинок до фундаменту знищила бомба

Що відомо про загибель Ольги Сердюк?

Ляля була мінометницею в моїй рідній мінометній батареї. Чоловік у неї танкіст. Мати в Харкові опікувалась дітьми. У Лялі двоє доньок. Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт в квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти. Ляля не хотіла б вашого співчуття, бо вона прийшла на фронт вбивати ворога. Не пиз**ти гроші, не єбл**ити, не шаритись в штабі, а вбивати. І повірте мені вона вбивала,

– написав Откович.

Спершу Сердюк воювала в піхоті, але після поранення перейшла до мінометного підрозділу. За даними Армія TV, вона загинула 9 серпня під час відбиття російської атаки на Оріхівському напрямку.

Побратими відкрили збір коштів для доньок загиблої. Менш ніж за добу українці перерахували майже 600 тисяч гривень. За рішенням командування та родини, гроші будуть передані бабусі дівчаток, Зої Іванівні, яка й розпоряджатиметься ними в інтересах Анастасії та Кароліни.

Откович також повідомив, що вже розпочато процес меморіалізації. Жіночий ветеранський рух збере спогади та історію про Лялю в окремому проєкті.

"Командир мінометної батареї Андрій Нетикша підготує документи для нагородження Ольги Сердюк, щоб діти, отримавши цю нагороду, попри біль, пишалися мамою і знали, що вона – справжня героїня", – додав військовий.

Художниця й військова Олена Білозерська створила портрет Лялі.



Потрет Ольги Сердюк від Олени Білозерської

Останні новини про українські втрати