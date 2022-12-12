Лукашенку потрібна армія, щоб контролювати білоруський народ, а не для нападу на Україну, – ISW

Алєксандру Лукашенку не вигідно відправляти свою армію на війну з Україною. Військові потрібні самопроголошеному президенту для контролю власного народу.

То ж дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що вторгнення Білорусі в Україну – малоймовірне.

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Чому Лукашенку не вигідно нападати на Україну

Якщо білоруська армія нападе на Україну, протестні настрої можуть відновитися. У 2020 – 2021 роках для придушення протестів Лукашенко покладався на білоруські збройні сили і спецслужби. То ж залучення цих сил до війни в Україні, швидше за все, зробить Лукашенка відкритим для нових заворушень.

Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що спроба Росії забезпечити повний контроль над Білоруссю увінчалася успіхом,

– додали в ISW.

То ж Лукашенко і далі допомагатиме Росії вести війну в Україні, але свою армію сюди не відправить. Крім того, Білорусь може запропонувати Кремлю матеріали, які держава-агресорка не може отримати через санкції. Водночас надання білоруської території для атак по Україні також дуже вигідне для Росії.

Вступ Білорусі у війну не вплине на її перебіг

Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку змусить Україну тимчасово відірвати свої війська з нинішньої лінії фронту. За словами заступника начальника Генштабу Олексія Громова, теоретично у війні зможуть брати участь 15 тисяч білоруських військових. Це без врахування 9 тисяч росіян, які дислокуються у цій державі.

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Навіть якби Лукашенко направив значно більшу кількість своїх сил для наступу на Україну, білоруська армія все одно була б невеликою силою, яка не змогла б досягти істотного оперативного успіху,

– наголосили аналітики.

Наступ з території Білорусі не зможе перерізати українські матеріально-технічні лінії на Захід. Все тому, що окупантам не вдасться проникнути в глиб України, як не вдалося захопити Київ, коли російські війська були найсильнішими.

Дослідники ISW підсумували, що білоруське вторгнення не може здійснити потужний прорив.