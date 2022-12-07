Напередодні Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Це планові навчання внаслідок нового призову, в межах якого набрали близько 10 тисяч призовників. Тож Білорусь займатиметься їхньою підготовкою.

Крім того, частина білоруських полігонів зайнята російськими мобілізованими, яких розкидали по полігонах на всій території Білорусі – від Вітебської до Брестської області.