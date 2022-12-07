Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украинско-белорусской границы. Об этом пишут местные издания.

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В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях,

– цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.

Беларусь также снова объявила о начале военных учений в рамках "осенней призывной кампании для прохождения начальной военной подготовки новобранцев".

Минобороны Беларуси заявило об обучении по боевой готовности

Накануне Минобороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны. Это плановые учения в результате нового призыва, в рамках которого набрали около 10 тысяч призывников. Беларусь будет заниматься их подготовкой. Кроме того, часть белорусских полигонов занята российскими мобилизованными, разбросанными по полигонам на всей территории Беларуси – от Витебской до Брестской области.

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Возможно ли сейчас наступление из Беларуси

Пока нет никаких признаков того, что может произойти наступление с территории Беларуси. К тому же на территории страны находится лишь около 32 тысяч мобилизованных – это не та группировка, которая способна к наступлению.

В то же время белорусы не заинтересованы в наступлении на Украину и, прежде всего, готовятся к своей обороне.