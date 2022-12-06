Беларусь будет заниматься их подготовкой. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.
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Белорусов начали отправлять на обучение в Россию
Кроме того, часть белорусских полигонов занята российскими "мобиками". По словам Бульбы, сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на учебу в Новгородскую область России.
Это еще не свидетельствует о том, что Александр Лукашенко полноценно отправит белорусов на войну в Украину. Однако является определенным "звоночком".
Была информация, что белорусов отправят куда-то в далекую Сибирь, а на их место отправят россиян. К счастью, пока массово такого не наблюдается,
– сообщил белорусский оппозиционер.
"Мобиков" разбросали по всей Беларуси
Бульба рассказал, что в стране и дальше продолжают обучать российских мобилизованных. Так, российским захватчикам отдали новые казармы на большой военной базе танкистов, расположенной в селе Печи Минской области.
Более того, российских "мобиков" разбрасывали по полигонам на всей территории Беларуси – от Витебской до Брестской области. Причем попытались сделать это равномерно.
То есть нельзя говорить, что они сконцентрированы только возле границы с Украиной – они разбросаны по всей Беларуси,
– рассказал белорусский оппозиционер.
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Возможно ли сейчас наступление из Беларуси
Пока нет никаких признаков того, что может произойти наступление с территории Беларуси. К тому же на территории страны находится лишь около 32 тысяч мобилизованных – это не та группировка, которая способна к наступлению.
В то же время белорусы не заинтересованы в наступлении на Украину и, прежде всего, готовятся к своей обороне.
Последние новости из Беларуси
- Сергей Шойгу съездил в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Глава минобороны страны-агрессора и самопровозглашенный президент Беларуси говорили о войне в Украине.
- Военный эксперт Роман Свитан предположил, что российская делегация уговаривала Лукашенко предоставить Москве оружие. Также на переговорах Шойгу мог добиваться того, чтобы самопровозглашенный белорусский лидер разрешил обстреливать Украину ракетами с территории Беларуси.
- Кроме Шойгу в Беларусь также приезжал Сергей Лавров и ряд российских генералов. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что это плохой сигнал Лукашенко. Так, Россия может готовиться к вторжению в Беларусь, ее полной аннексии и даже убийству самопровозглашенного президента.