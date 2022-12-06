Беларусь будет заниматься их подготовкой. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.

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Белорусов начали отправлять на обучение в Россию

Кроме того, часть белорусских полигонов занята российскими "мобиками". По словам Бульбы, сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на учебу в Новгородскую область России.

Это еще не свидетельствует о том, что Александр Лукашенко полноценно отправит белорусов на войну в Украину. Однако является определенным "звоночком".

Была информация, что белорусов отправят куда-то в далекую Сибирь, а на их место отправят россиян. К счастью, пока массово такого не наблюдается,

– сообщил белорусский оппозиционер.

"Мобиков" разбросали по всей Беларуси

Бульба рассказал, что в стране и дальше продолжают обучать российских мобилизованных. Так, российским захватчикам отдали новые казармы на большой военной базе танкистов, расположенной в селе Печи Минской области.

Более того, российских "мобиков" разбрасывали по полигонам на всей территории Беларуси – от Витебской до Брестской области. Причем попытались сделать это равномерно.

То есть нельзя говорить, что они сконцентрированы только возле границы с Украиной – они разбросаны по всей Беларуси,

– рассказал белорусский оппозиционер.

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Возможно ли сейчас наступление из Беларуси

Пока нет никаких признаков того, что может произойти наступление с территории Беларуси. К тому же на территории страны находится лишь около 32 тысяч мобилизованных – это не та группировка, которая способна к наступлению.

В то же время белорусы не заинтересованы в наступлении на Украину и, прежде всего, готовятся к своей обороне.

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