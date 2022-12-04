Однако не следует сразу видеть в этих переговорах катастрофические для Украины последствия. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.

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О чем Шойгу мог договариваться с Лукашенко

Он предположил, что визит Шойгу в Беларусь может быть связан с 2 факторами.

У белорусских вооруженных сил 1 декабря начался учебный период. Белорусская армия отправилась на полигоны и заняла все учебные площадки, на которых Россия рассчитывала проводить учения текущей и последующей волны мобилизованных.

Также российской армии катастрофически не хватает боеприпасов, формы и военного снаряжения.

Арестович считает, что предметом переговоров могли стать именно эти довольно банальные вещи.

Вот Шойгу и приехал договариваться. Речь шла о порядке использования учебно-материальной базы. А также – о передаче вооружения и военной техники,

– сказал советник главы ОП.

Капризы Александра Лукашенко

О порядке использования материальной базы мог поговорить и не Шойгу, а какой-то другой военный руководитель рангом пониже.

Однако Лукашенко капризничает и требует визитов высокого уровня. А что касается передачи вооружения и военной техники, то это действительно прерогатива министра обороны,

– отметил Арестович.

Он напомнил, что сам Александр Лукашенко не поехал в Москву. Вероятно, когда речь зашла о передаче Москве оружия, белорусский диктатор потребовал, чтобы из России приехал кто-то серьезный, не ниже уровня министра обороны.

Белорусский диктатор демонстрирует неприемлемость давления на него

По словам Арестовича, самопровозглашенному президенту Беларуси удобнее договариваться о чем-то с россиянами на собственной территории. К тому же его отказ ехать к Путину имеет и другое значение.

Это демонстрация нежелания и неприемлемости давления. Также оказала влияние загадочная смерть Макея (главы МИД Беларуси – 24 канал). Лукашенко опасается за свою безопасность,

– сказал советник главы ОП.

Он добавил, что до выяснения обстоятельств смерти министра иностранных дел Беларуси диктатор будет демонстрировать "свое недовольство и нежелание ехать в Москву".

Существует ли угроза наступления из Беларуси

Арестович подчеркнул, что во встрече Шойгу и Лукашенко не стоит видеть какие-либо конспирологические версии. Если же предположить, что глава минобороны страны-агрессора все-таки уговаривал белорусского диктатора напасть на Украину, то, по словам советника главы ОП, это не удастся скрыть.

Мы все увидим вовремя. В настоящее время угрозы нет. Ударная группировка в Беларуси не сформирована и ее нужно долго формировать,

– отметил Арестович.

Он добавил, что как только в Беларуси начнутся движения в этом направлении, то украинские власти сразу об этом сообщат, ничего не скрывая от украинцев.

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