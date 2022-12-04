Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он напомнил, что Сергей Шойгу во время поездки встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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Кроме того, подчиненный Путина посетил и самого Александра Лукашенко. Полковник запаса ВСУ предположил, что визит главы минобороны России мог иметь несколько целей.

Путин хочет забрать у Лукашенко всю военную технику

В частности, Владимир Путин таким образом может давить на своего белорусского коллегу-диктатора, чтобы забрать все военные запасы, которые еще есть в Беларуси.

У Лукашенко остались еще большие запасы советской техники. Ведь при СССР, когда выводились войска из стран Варшавского договора, техника и боеприпасы завозились и в Украину, и в Беларусь,

– сказал Свитан.

Он добавил, что пусть эти военные запасы и стары, но вполне подходят для техники советского образца, с помощью которой воюет Россия.

Путин положил глаз на белорусскую армию

Кроме того, у российского диктатора могут быть определенные планы на белорусских военных.

У Лукашенко есть около 15 тысяч "штыков", которые могут выполнять боевые задания. Пусть они не обстреляны, не были на фронтах, однако это все равно боевая сила, причем достаточно мощно укомплектованная,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что если белорусский диктатор согласится "поделиться" войсками, то россияне используют этот ресурс в войне против Украины.

Куда Россия могла бы бросить белорусские войска

По мнению полковника запаса ВСУ, Россия будет пытаться прикрыть белорусами дыры в собственной армии. Так что в случае согласия Лукашенко Путин может бросить белорусских военных на определенные участки фронта в Украине, где ситуация для россиян критическая.

У оккупантов рушится Луганский фронт. По словам Свитана, в ближайшее время там следует ожидать прорыва ВСУ.

Аналогичная ситуация у россиян сложилась и на Запорожском фронте. По всей вероятности, там украинские военные также скоро смогут прорвать оборону врага.

Военный эксперт считает, что именно на этих 2 направлениях Россия может усилить свои войска белорусскими солдатами.

Возможно ли наступление на Украину с территории Беларуси

В то же время Свитан выразил сомнение в том, что Путин побуждает Лукашенко вступить в войну с Украиной, зайдя с территории Беларуси.

Это практически нереально, потому что этого белорусского корпуса недостаточно даже для выполнения какой-то простой боевой задачи,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что усиление войск в ближайшее время там не предвидится.

Разговор о ракетных атаках

Кроме того, визит Сергея Шойгу к Лукашенко также мог быть связан с планами России касательно ракетных атак по Украине.

На территории Беларуси расположены несколько батарей баллистических ракет "Искандер". Однако в последнее время Лукашенко не разрешает их использовать,

– заметил Свитан.

Он предположил, что Москва оказывает давление на Минск, чтобы получить разрешение на обстрелы Украины "Искандерами" с территории Беларуси.

Почему Лукашенко запрещает Путину стрелять ракетами с территории Беларуси

Как отметил военный эксперт, в Минске стали осторожнее касательно предоставления своей территории для запуска ракет. Белорусский диктатор отлично понимает, что это ему просто так не сойдет с рук.

Военно-политическое руководство Украины избрало для себя одним из приоритетов так называемые "превентивные удары". Любой обстрел с территории Беларуси Украина будет воспринимать как агрессию с белорусской стороны, поэтому может нанести ответный удар,

– сказал Свитан.

Он добавил, что Киев может отреагировать на ракетные атаки из Беларуси 2 способами.

Во-первых, Украина может нанести удар по точкам запуска ракет.

Во-вторых, целями могут стать военные объекты, в том числе и производящие дизельное топливо или бензин.

Чего боится Лукашенко

В частности, по словам Свитана, может "прилететь" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

"Потерять Мозырский НПЗ, расположенный в нескольких десятках километров от границы с Украиной, Лукашенко не хочет. Поэтому и не дает согласия на ракетные атаки", – объяснил полковник запаса ВСУ.

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Он добавил, что к Мозырскому НПЗ даже подтянули комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф". По словам Свитана, это свидетельствует о том, что белорусы предполагают вероятный удар по Мозырю.

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