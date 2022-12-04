Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він нагадав, що Сєргєй Шойгу під час поїздки зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним.
Читайте також У Білорусі ворог накопичує союзні війська: ЗСУ готуються реагувати
Окрім того, підлеглий Путіна навідався й до самого Алєксандра Лукашенка. Полковник запасу ЗСУ припустив, що візит глави міноборони Росії міг мати кілька цілей.
Путін хоче забрати у Лукашенка всю військову техніку
Зокрема, Владімір Путін таким чином може тиснути на свого білоруського колегу-диктатора, аби забрати всі військові запаси, які ще є у Білорусі.
У Лукашенка залишилися ще чималі запаси радянської техніки. Адже за часів СРСР, коли виводилися війська з країн Варшавського договору, техніка і боєприпаси завозилися і в Україну, і в Білорусь,
– сказав Світан.
Він додав, що нехай ці військові запаси й старі, але цілком підходять для техніки радянського зразка, за допомогою якої воює Росія.
Путін поклав око на білоруську армію
Окрім того, російський диктатор може мати певні плани на білоруських військових.
У Лукашенка є близько 15 тисяч "штиків", які можуть виконувати бойові завдання. Нехай вони не обстріляні, не були на фронтах, однак це все одно бойова сила, причому доволі потужно укомплектована,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що якщо білоруський диктатор погодиться "поділитися" військами, то росіяни використають цей ресурс у війні проти України.
Куди Росія могла б кинути білоруські війська
На думку полковника запасу ЗСУ, Росія намагатиметься прикрити білорусами діри у власній армії. Тож у разі згоди Лукашенка Путін може кинути білоруських військових на певні ділянки фронту в Україні, де ситуація для росіян найкритичніша.
- В окупантів руйнується Луганський фронт. За словами Світана, найближчим часом там варто очікувати прориву ЗСУ.
- Аналогічна ситуація у росіян склалася й на Запорізькому фронті. Цілком ймовірно, що там українські військові також скоро зможуть прорвати оборону ворога.
Військовий експерт вважає, що саме на цих 2 напрямках Росія може підсилити свої війська білоруськими солдатами.
Чи можливий наступ на Україну з території Білорусі
Водночас Світан висловив сумніви щодо того, що Путін спонукає Лукашенка вступити у війну з Україною, зайшовши з території Білорусі.
Це практично нереально, тому що цього білоруського корпусу недостатньо навіть для виконання якогось простого бойового завдання,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що підсилення військ найближчим часом там не передбачається.
Розмова про ракетні атаки
Окрім того, візит Сєргєя Шойгу до Лукашенка також міг бути пов'язаний з планами Росії щодо ракетних атак по Україні.
На території Білорусі розташовані кілька батарей балістичних ракет "Іскандер". Однак останнім часом Лукашенко не дозволяє їх використовувати,
– зауважив Світан.
Він припустив, що Москва тисне на Мінськ, аби отримати дозвіл на обстріли України "Іскандерами" з території Білорусі.
Чому Лукашенко забороняє Путіну стріляти ракетами з території Білорусі
Як зазначив військовий експерт, у Мінську стали обережнішими щодо надання своєї території для запуску ракет. Білоруський диктатор чудово розуміє, що це йому просто так не зійде з рук.
Військово-політичне керівництво України обрало для себе одним з пріоритетом так звані "превентивні удари". Будь-який обстріл з території Білорусі Україна сприйматиме як агресію з білоруського боку, тому може завдати удару у відповідь,
– сказав Світан.
Він додав, що Київ може відреагувати на ракетні атаки з Білорусі 2 способами.
- По-перше, Україна може завдати удару по точках запуску ракет.
- По-друге, цілями можуть стати військові об'єкти, зокрема й ті, які виготовляють дизельне паливо або бензин.
Чого боїться Лукашенко
Зокрема, за словами Світана, може "прилетіти" у Мозирський нафтопереробний завод (НПЗ).
"Втратити Мозирський НПЗ, який розташований за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною, Лукашенко не хоче. Тому й не дає згоди на ракетні атаки", – пояснив полковник запасу ЗСУ.
Зверніть увагу Хочуть розділити лаву підсудних, – Подоляк різко відреагував на зустріч Лукашенка й Шойгу
Він додав, що до Мозирського НПЗ навіть підтягнули комплекси протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". За словами Світана, це свідчить про те, що білоруси припускають ймовірний удар по Мозирю.
Роман Світан припустив, навіщо Шойгу їздив у Білорусь: дивіться відео
Візит Сєргєя Шойгу до Мінська: що відомо
- Міністр оборони країни-агресорки під час візиту до Мінська 3 грудня підписав зі своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним договір про "військове співробітництво"
- Також Сєргєй Шойгу побачився з самопроголошеним президентом Білорусі. Лукашенко лякав війною "до останнього чи то українця, чи то там поляка, чи ще найманців". Бо нібито Україна "хоче продовжити" війну.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Шойгу, ймовірно, зустрічався з Хрєніним та Лукашенком, намагаючись чинити тиск на Білорусь, щоб вона й надалі підтримувала наступальну кампанію Росії в Україні.