Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він нагадав, що Сєргєй Шойгу під час поїздки зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хрєніним.

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Окрім того, підлеглий Путіна навідався й до самого Алєксандра Лукашенка. Полковник запасу ЗСУ припустив, що візит глави міноборони Росії міг мати кілька цілей.

Путін хоче забрати у Лукашенка всю військову техніку

Зокрема, Владімір Путін таким чином може тиснути на свого білоруського колегу-диктатора, аби забрати всі військові запаси, які ще є у Білорусі.

У Лукашенка залишилися ще чималі запаси радянської техніки. Адже за часів СРСР, коли виводилися війська з країн Варшавського договору, техніка і боєприпаси завозилися і в Україну, і в Білорусь,

– сказав Світан.

Він додав, що нехай ці військові запаси й старі, але цілком підходять для техніки радянського зразка, за допомогою якої воює Росія.

Путін поклав око на білоруську армію

Окрім того, російський диктатор може мати певні плани на білоруських військових.

У Лукашенка є близько 15 тисяч "штиків", які можуть виконувати бойові завдання. Нехай вони не обстріляні, не були на фронтах, однак це все одно бойова сила, причому доволі потужно укомплектована,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що якщо білоруський диктатор погодиться "поділитися" військами, то росіяни використають цей ресурс у війні проти України.

Куди Росія могла б кинути білоруські війська

На думку полковника запасу ЗСУ, Росія намагатиметься прикрити білорусами діри у власній армії. Тож у разі згоди Лукашенка Путін може кинути білоруських військових на певні ділянки фронту в Україні, де ситуація для росіян найкритичніша.

В окупантів руйнується Луганський фронт. За словами Світана, найближчим часом там варто очікувати прориву ЗСУ.

Аналогічна ситуація у росіян склалася й на Запорізькому фронті. Цілком ймовірно, що там українські військові також скоро зможуть прорвати оборону ворога.

Військовий експерт вважає, що саме на цих 2 напрямках Росія може підсилити свої війська білоруськими солдатами.

Чи можливий наступ на Україну з території Білорусі

Водночас Світан висловив сумніви щодо того, що Путін спонукає Лукашенка вступити у війну з Україною, зайшовши з території Білорусі.

Це практично нереально, тому що цього білоруського корпусу недостатньо навіть для виконання якогось простого бойового завдання,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що підсилення військ найближчим часом там не передбачається.

Розмова про ракетні атаки

Окрім того, візит Сєргєя Шойгу до Лукашенка також міг бути пов'язаний з планами Росії щодо ракетних атак по Україні.

На території Білорусі розташовані кілька батарей балістичних ракет "Іскандер". Однак останнім часом Лукашенко не дозволяє їх використовувати,

– зауважив Світан.

Він припустив, що Москва тисне на Мінськ, аби отримати дозвіл на обстріли України "Іскандерами" з території Білорусі.

Чому Лукашенко забороняє Путіну стріляти ракетами з території Білорусі

Як зазначив військовий експерт, у Мінську стали обережнішими щодо надання своєї території для запуску ракет. Білоруський диктатор чудово розуміє, що це йому просто так не зійде з рук.

Військово-політичне керівництво України обрало для себе одним з пріоритетом так звані "превентивні удари". Будь-який обстріл з території Білорусі Україна сприйматиме як агресію з білоруського боку, тому може завдати удару у відповідь,

– сказав Світан.

Він додав, що Київ може відреагувати на ракетні атаки з Білорусі 2 способами.

По-перше, Україна може завдати удару по точках запуску ракет.

По-друге, цілями можуть стати військові об'єкти, зокрема й ті, які виготовляють дизельне паливо або бензин.

Чого боїться Лукашенко

Зокрема, за словами Світана, може "прилетіти" у Мозирський нафтопереробний завод (НПЗ).

"Втратити Мозирський НПЗ, який розташований за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною, Лукашенко не хоче. Тому й не дає згоди на ракетні атаки", – пояснив полковник запасу ЗСУ.

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Він додав, що до Мозирського НПЗ навіть підтягнули комплекси протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". За словами Світана, це свідчить про те, що білоруси припускають ймовірний удар по Мозирю.

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