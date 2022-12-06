Тож Білорусь займатиметься їхньою підготовкою. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.
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Білорусів почали відправляти на навчання в Росію
Крім того, частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками". За словами Бульби, зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.
Це ще не свідчить, що Алєксандр Лукашенко повноцінно відправить білорусів на війну в Україну. Однак є певним "дзвіночком".
Була інформація, що білорусів відправлять кудись в далекий Сибір, а на їхнє місце відправлять росіян. На щастя, поки масово такого не спостерігається,
– повідомив білоруський опозиціонер.
"Мобіків" розкидали по всій Білорусі
Бульба розповів, що в країні й надалі продовжують навчати російських мобілізованих. Так, російським загарбникам віддали нові казарми на великій військовій базі танкістів, що розташована у селі Печі Мінської області.
Ба більше, російських "мобіків" розкидали по полігонах на всій території Білорусі – від Вітебської до Брестської області. Причому спробували зробити це рівномірно.
Тобто не можна говорити, що вони сконцентровані лише біля кордону з Україною – вони розкидані по всій Білорусі,
– розповів білоруський опозиціонер.
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То чи можливий зараз наступ з Білорусі
Наразі немає жодних ознак того, що може відбутися наступ з території Білорусі. До того ж на території країни перебуває лише близько 32 тисяч мобілізованих – це не те угруповання, яке здатне до наступу.
Водночас білоруси не зацікавлені в наступі на Україну та насамперед готуються до своєї оборони.
Останні новини з Білорусі
- Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та самопроголошений президент Білорусі говорили про війну в Україні.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Також на переговорах Шойгу міг домагатися, аби самопроголошений білоруський лідер дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі.
- Окрім Шойгу до Білорусі також приїжджав Сєргєй Лавров та низка російських генералів. Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що це поганий сигнал для Лукашенка. Так, Росія може готуватись до вторгнення в Білорусь, її повної анексії та навіть убивства самопроголошеного президента.