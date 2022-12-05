Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про мету візиту Шойгу до Білорусі.

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Лукашенка відрізали від Заходу

Шейтельман розповів, що за допомогою вбивства Макея росіяни відрізали Лукашенка від Заходу. Після того, як до Білорусі почергово приїжджали російські генерали, Шойгу, Лавров є ймовірність того, що Росія планує анексувати Білорусь. Російські війська реально можуть розпочати наступ на Мінськ з метою захоплення влади.

Навіть, можливо, знищення Лукашенка. Я не вірю, що Лукашенка вб'ють тихенько, як Макея, і поставлять свого. Таких змов не буде,

– зазначив політтехнолог.

Росії потрібна переможна війна

Він продовжив, що Росії потрібна переможна війна на тлі поразки в Україні. З цією метою вони й можуть провести її в Білорусі. Ще до вторгнення в Україну вони розглядали різні варіанти на випадок поразки тут. Говорили про Казахстан, але за його територіальну цілісність висловився Китай. Говорили про Литву, але там НАТО. Тож, лишились лише Грузія й Білорусь.

"Кремль представить це російському народу, мовляв, в останній момент ми буквально випередили війська НАТО, які збирались зайти в Мінськ. Це логічно, бо так свого часу СРСР говорив про Афганістан. Тому ось ці візити – це вже схоже, на жаль, на підготовку до анексії", – зауважив Шейтельман.

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Лукашенка оголосять запроданцем

За його словами, Росія може представити Лукашенка, як запроданця. Мовляв, він продався Заходу, а тому Білорусь треба визволяти. І саме так його можуть убити публічно в центрі Мінська, коли він особисто з автоматом буде захищатися.

Це ще й буде представлено, як те, що збулась мрія білоруського народу. Він у 2020 році намагався позбавитись від диктатора Лукашенка, але не зміг, бо Лукашенко тоді переміг за допомогою свого ОМОНу. Однак прийшли російські солдати і звільнили білоруський народ, урятували його від кривавого диктатора,

– наголосив політтехнолог.

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